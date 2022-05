Covid-19. “Existe de facto uma severidade muito menor”, mas máscara "é recomendável"

Apesar de, na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de casos de Covid-19 ser “mais de 40 vezes superior e com tendência a aumentar, em termos de cuidados intensivos, estamos com números semelhantes”, revela à Renascença Óscar Felgueiras.

O especialista do Infarmed e membro da equipa que aconselha o Governo em questões relacionadas com a pandemia lembra que é necessário continuar a estar atento, pois a pandemia ainda não acabou e as mortes também estão a aumentar.

“É necessário manter um acompanhamento próximo da situação, não pensar que a pandemia acabou. É um facto que a mortalidade permanece mais elevada do que o desejável. Mais de 50% dos óbitos são acima dos 87 anos e, portanto, há que proteger particularmente esses idosos”, afirma.

Na comparação com o ano passado, “em termos hospitalares, estamos com um número de casos que é mais de 40 vezes superior e com tendência a aumentar, no entanto, em termos de cuidados intensivos, estamos com números semelhantes ao ano passado, ou seja, existe de facto uma severidade muito menor”, indica também.