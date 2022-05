Vacina Covid-19. Maiores de 80 anos e residentes em lares recebem quarta dose a partir de segunda-feira

Os idosos com mais de 80 anos e os residentes em lares de terceira idade começam a receber a quarta dose da vacina para a Covid-19 a partir de segunda-feira, avança a Direção-Geral da Saúde (DGS).

“A vacinação nos ERPI inicia-se já na segunda-feira (dia 16 de maio) e as pessoas com mais de 80 anos começarão a ser vacinadas durante a próxima semana, nos centros de vacinação ou nos centros de saúde", adianta a DGS, em comunicado enviado à Renascença.



As autoridades de saúde antecipam início da vacinação de idosos, que estava prevista para o final de agosto.



As crianças e jovens entre os 12 e 15 anos com condições de imunossupressão também passam a ser elegíveis para receber uma dose adicional de vacina contra a Covid-19, na sequência de parecer favorável da Comissão Técnica da Vacinação.

"Os jovens com estas condições serão vacinados de acordo com orientação e prescrição médica", explica a DGS.

A antecipação da vacinação de idosos com a quarta dose acontece numa altura em que Portugal assiste a uma subida do número de novos casos de Covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deu conta de que Portugal confirmou na quarta-feira mais 24.866 novos casos de Covid-19, o número mais alto desde 9 de fevereiro.

No último dia foram registadas 25 mortes por covid-19, menos duas que no dia anterior, mas o terceiro dia consecutivo com mais de duas dezenas de óbitos - tal não acontecia desde o mês passado.