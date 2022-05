Sequestro em Algés termina com abate do agressor

A PSP abateu um indivíduo que sequestrou outro, numa habitação em Algés, no concelho de Oeiras. O caso aconteceu esta madrugada.

A polícia foi alertada para desacatos pouco antes das 5h00 e, ao chegar ao local, deparou-se com uma situação de sequestro, "criada por um homem de grande porte físico, munido de duas armas brancas", segundo a nota enviada à redação.

A vítima apresentava vários ferimentos graves.

Os agentes tentaram dissuadir o indivíduo, mas sem sucesso. O sequestrador continuou a agredir a vítima e os PSP dispararam causando a sua morte. "Infelizmente, e apesar dos primeiros socorros que lhe foram imediatamente prestados, faleceu, devido aos ferimentos sofridos."

Um dos polícias também ficou ferido durante a operação, em resultado de um corte com arma branca feito pelo agressor.

A Inspeção-Geral da Administração Interna foi informada do caso.

No mesmo comunicado, “a PSP lamenta o falecimento do atacante e apela a que todos os cidadãos cumpram as ordens legais e legítimas emitidas pelos polícias”.

A Polícia explicou ainda terem sido ativados os meios especializados, nomeadamente negociadores policiais, além da Unidade Especial de Polícia da PSP e de meios de socorro médicos adequados.