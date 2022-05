Metadados. Costa convoca reunião extraordinária do Conselho Superior de Segurança Interna

O primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Segurança Interna, para a próxima segunda-feira, dia 16 de maio, no Palácio da Ajuda.

Segundo nota do gabinete do primeiro-ministro, o encontro terá como objetivo a “análise das consequências” da decisão do Tribunal Constitucional de que a lei dos metadados viola a Constituição e “medidas a adotar” sobre o caso.

Após apenas um dos 12 juízes do TC não ter subscrito o acórdão, a procuradora-geral da República, Lucília Gago arguiu a nulidade da decisão. A chamada “lei dos metadados” determina a conservação dos dados de tráfego e localização das comunicações pelo período de um ano, visando a sua eventual utilização na investigação criminal.