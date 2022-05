Lisboa. Incêndio em hotel na Praça do Rossio faz um ferido

Uma mulher de 73 anos ficou ferida no incêndio que eclodiu, na manhã desta quinta-feira, num hotel da Praça do Rossio, em Lisboa.

Além desta vítima, que foi transportada para o hospital, sete pessoas foram assistidas no local devido à inalação de fumo.

O alerta de fogo foi dado por volta das 6h40 e o incêndio foi extinto pelas 6h56. O rescaldo já foi feito, aguardando-se uma equipa da EDP.

De acordo com Cristina Castanho dos Sapadores dos Bombeiros de Lisboa, até ao momento, não são conhecidas as causas do incêndio no Hotel My Story. “Ainda não temos dados do que ardeu. Foi evacuado por precaução. Sete vítimas assistidas no local e uma foi conduzida ao hospital de São José”, diz à Renascença.

No local estiveram 33 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por 11 veículos.