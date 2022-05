Carro em contramão provoca acidente com dois mortes na A1

Um veículo em contramão provocou um acidente em cadeia do qual resultaram duas mortes e dois feridos graves esta quinta-feira à noite na A1, no sentido Norte-Sul.

O despiste ocorreu na zona de Alhandra, Vila Franca de Xira.

O acidente, no quilómetro 18.8, obrigou ao corte do trânsito no sentido Norte-Sul. Aquela via mantém-se cortada até ao momento.

À Renascença, o CDOS de Lisboa avança que "não há previsão para a reabertura da A1 naquele local.

Ao incidente acorreram 33 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre Bombeiros de Vila Franca de Xira, Bombeiros de Alverca, GNR e INEM.