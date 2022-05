​Braga. Hospital empenhado no diálogo com profissionais da Urgência

O Hospital de Braga garante estar atento à situação dos médicos do serviço de urgências, depois de 49 profissionais daquele serviço terem dado conta da entrega, na quarta-feira, de um documento de descontentamento.



A administração do hospital de Braga adianta que está a analisar as preocupações demonstradas pelos profissionais de saúde do serviço de Urgência e diz-se empenhado em manter o “diálogo estreito e permanente” com as esquipas.

O documento assinado por 49 médicos do Serviço de Urgência dá conta do escontentamento dos profissionais face às condições remuneratórias e pede-se a criação da especialidade de Urgência e Emergência.

Ainda segundo o Hospital de Braga, o aumento de situações de violência, quer física quer verbal, e a elevada afluência ao Serviço de Urgência são outras preocupações reveladas no documento subscrito por perto de meia centena de médicos daquela unidade hospitalar.