Trabalhador morre em acidente na fábrica da Cimpor de Alhandra

Um homem morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho nas instalações da fábrica de cimento Cimpor em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, disse à Lusa fonte dos bombeiros voluntários de Alhandra.

O homem, de 57 anos, ficou "encarcerado" num tapete rolante através do qual são transportados materiais do cais para dentro de barcos, explicou a mesma fonte.

O alerta chegou aos bombeiros às 10h36 e foram enviados para o local quatro veículos e nove operacionais, segundo os bombeiros de Alhandra.

Além dos bombeiros, estiveram no local a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital de Vila Franca de Xira, a PSP e elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho, a quem compete investigar o acidente, disse a mesma fonte.

Num comunicado, a Cimpor revela que "deu já início a um inquérito interno para apurar as circunstâncias" do acidente.

"Após o acidente, a Cimpor procedeu de imediato às medidas necessárias para um socorro rápido da vítima, em estreita coordenação com as autoridades responsáveis", lê-se na mesma nota, em que a empresa "presta as mais sentidas condolências à família e amigos" do trabalhador que morreu.

Segundo a empresa, o homem era um "funcionário externo" que morreu "no decorrer de uma fiscalização do processo de transbordo fluvial de clínquer [componente do cimento]".