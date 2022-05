Pedrógão Grande. Alegações finais no processo dos incêndios adiadas pela segunda vez

As alegações finais do julgamento para determinar responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, previstas para esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Leiria, foram novamente adiadas devido à morte da mãe de um dos magistrados, o juiz António Centeno.



"Com fundamento na impossibilidade de compor o tribunal coletivo em virtude de o excelentíssimo colega se encontrar de licença de nojo, por motivo de falecimento da sua progenitora ontem [terça-feira] à noite, adio a continuação da presente audiência para o dia 18 de maio, pelas 9h30", afirmou a presidente do coletivo de juízes, Maria Clara Santos.

As alegações estiveram inicialmente previstas começar no dia 4 de maio, mas tiveram de ser adiadas para hoje porque o juiz António Centeno tinha testado positivo à Covid-19.

Quando as coisas começam mal

A situação levou o advogado de Fernando Lopes, o antigo autarca de Castanheira de Pera, a alegar que “quando as coisas começam mal, acabam mal.”

Defendendo que “falta no banco dos arguidos o potencial único e verdadeiro responsável, o estado português”, Castanheira Neves disse, em declarações aos jornalistas à saída do tribunal, que “este episódio, que nós lamentamos sinceramente, é tradutor disso mesmo.”

Para o advogado, “em cada sessão de prova, mais se enraíza a minha sincera convicção de que (o incêndio) era impossível de dominar com os meios disponíveis”. Por isso, “a haver um responsável esse só pode ser o Estado”, acrescentou castanheira Neves.

Os fogos limpam a floresta

Já Valdemar Alves, o presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande à data do incêndio, manifestou não acreditar que uma tragédia semelhante possa vir a repetir-se.

Para o arguido, “está tudo preparado” porque “deixei as coisas como deve ser para que todos possam trabalhar.” Quanto ao estado atual da floresta, Valdemar Alves referiu esta é “um problema internacional”.

E terminou, questionando: “Quem é que pode limpar a floresta? Só os fogos!”