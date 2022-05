Ministro da Cultura defende posição “tímida e recuada” do Estado em relação aos media

Já no período de perguntas, o ministro da Cultura foi questionado pelo deputado do partido Chega Rui Paulo Sousa sobre a não transmissão de espetáculos de touradas na televisão pública e sobre a aplicação de 20% de IVA nos bilhetes dos espetáculos .

Nesta manhã de quarta-feira, na apresentação do Orçamento do Estado para o setor, Pedro Adão e Silva defendeu que “o Estado deteve ter uma posição tímida e recuada” no que toca à comunicação social e pediu que “não contem” com ele “para grande ativismo no setor”, postura que não considera “benéfica para nenhuma das partes”.

Depois do ministério do Mar e da Representação Ext(...)

Questionado também pelo Chega sobre a situação financeira da agência Lusa, o ministro da Cultura referiu que a agência noticiosa teve um reforço de 2% no Orçamento e sublinhou que as “situações de precariedade” dos trabalhadores na Lusa estão “resolvidas”.

Considerando que “é um exercício que não inclui outros esforços”, Adão e Silva lembrou que o programa de orçamento da Cultura inclui “despesas de outros ministérios” e deu como exemplos o caso do ministério dos Negócios Estrangeiros, com o investimento no Instituto Camões e o Ministério da Educação, com o ensino artístico.

“Não considerando o orçamento da RTP, embora ele esteja na ala da Cultura, temos obrigação de ser ambiciosos”, sublinhou o titular da pasta. Pedro Adão e Silva explicou aos deputados que, hoje, no que toca à despesa discricionária do Estado na Cultura, o valor percentual está em 1,9% e que é preciso manter o ritmo de investimento para chegar em 2026 a 2,5%.

“A Cultura não é um apêndice, não é meramente decorativa, nem aquilo que se trata à margem dos assuntos sérios”, considerou o ministro. “É vital”, defendeu o governante no hemiciclo aos deputados na audição na comissão de Orçamento e Finanças.

Três metas

No Parlamento, o novo titular da pasta estabeleceu três metas para a Cultura: institucionalizar, modernizar e democratizar.

Foi neste âmbito que Pedro Adão e Silva reforçou o anúncio de um novo “Museu de Arte Moderna” e se comprometeu com “alterações no modelo de gestão para os museus” e com “a preparação de um novo Estatuto do Mecenato que não se limite a discutir benefícios fiscais”.