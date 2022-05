Hospital de São João. Quase mil admissões na Urgência com metade dos adultos a testar positivo à Covid-19

O Hospital de São João, no Porto, admitiu, na terça-feira, nos serviços de urgência 963 utentes, tendo praticamente metade dos adultos testado positivo à Covid-19.



De acordo com a unidade, foram 46% de adultos com queixas respiratórias a testarem positivo.

Na segunda-feira, o recorde de admissões na Urgência foi batido, com 1022 doentes a serem atendidos em 24 horas. Destes, 144 foram admitidos na área respiratória e 53 testaram positivo à Covid-19.

Já em Lisboa, no Hospital de Santa Maria não se regista qualquer aumento pela procura das Urgências.

Contactada pela Renascença, fonte do hospital disse que a procura está em linha com o mesmo período do ano passado, oscilando entre as 600 e 700 admissões por dia.