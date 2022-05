Suspeito de homicídio na festa do FC Porto fica em preventiva

Renato Gonçalves, o suspeito de homicídio na festa do FC Porto, fica a aguardar o desenrolar do processo em preventiva, avança a edição online do Jornal de Notícias.

O jovem de 19 anos, filho do conhecido adepto do FC Porto e membro da claque Super Dragões Marco Orelhas, esfaqueou mortalmente Igor Silva, de 26 anos, na festa do título de campeão dos portistas.

Segundo o mesmo jornal, a decisão foi tomada há poucos minutos pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde o jovem foi interrogado por um magistrado durante a tarde.