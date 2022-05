Instalações de apoio a refugiados da autarquia de Setúbal alvo de buscas

As instalações da Linha Municipal de Apoio a Refugiados da Câmara Municipal de Setúbal estão, nesta terça-feira de manhã, a ser alvo de buscas por suspeita de violação de dados pessoais. A operação está a ser realizada pelo Ministério Público, com o apoio da Polícia Judiciária.





Em causa está o envolvimento de cidadãos russos, pró-Putin, no acolhimento de refugiados ucranianos. Segundo apurou a Renascença junto de fonte ligada à investigação, estão em curso várias buscas em serviços camarários e na Associação dos Emigrantes de Leste.

Os mandados que estão a ser executados não preveem detenções, apenas a recolha de prova.

A polémica estalou no final da última semana, quando o jornal “Expresso” avançou que o cidadão russo Igor Khashin, membro da Associação dos Emigrantes de Leste (Edinstvo) e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e a mulher, Yulia Khashina, também da Edinstvo e funcionária do município, terão fotocopiado documentos e questionado os refugiados sobre o paradeiro de familiares na Ucrânia.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) também abriu um inquérito para perceber se houve ilegalidades no tratamento dos dados e a Inspeção Geral das Finanças, "entidade competente para a realização de inquéritos e sindicâncias", também vai analisar o caso.

As buscas desta manhã ocorrem no mesmo dia em que a Assembleia Municipal de Setúbal vai apreciar as moções de censura do PS e do PSD à liderança do município (CDU).