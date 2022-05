De que se queixam os enfermeiros? Urgências sobrecarregadas e com equipas pela metade

Seria necessário o dobro dos profissionais no serviço de urgência do Hospital de Braga. As contas são feitas pelo enfermeiro Rui Ribeiro, daquele serviço hospitalar.

“Temos falta de profissionais para as necessidades existentes, independentemente, do grupo profissional. Precisaríamos de, pelo menos, do dobro do que temos”, atira o enfermeiro que descreve um serviço sobrecarregado e com longos tempos de espera.

“Não temos capacidade de dar resposta aos utentes em tempo útil. Por exemplo, os doentes triados com a cor amarela, cujo objetivo seria uma hora de espera até a observação, vão, por vezes, até às quatro ou cinco horas”, revela.

Em Guimarães, onde as instalações das urgências do Hospital foram renovadas, continuam a faltar enfermeiros e médicos.

“Deveríamos ter muitos mais profissionais por turno, para dar uma resposta com a qualidade que seria exigível num país como o nosso”, lamenta Pedro Gonçalves. Segundo o profissional de enfermagem faltam, sobretudo, enfermeiros e auxiliares. “Se não for o dobro, muito perto disso”, estima.