Covid-19 e problemas respiratórios fazem disparar admissões no Hospital de S. João

O Hospital de São João, no Porto, registou o maior número de sempre de admissões nos serviços de urgência na segunda-feira. Segundo fonte hospitalar, foram admitidos 1.022 doentes, um número nunca antes alcançado.

As doenças respiratórias e infeções com Covid-19 estão a aumentar a procura pelas urgências, refere à Renascença o diretor do serviço de urgência do hospital, dizendo que a situação se tem complicado ao longo do tempo e, mais ainda, com o fim de algumas restrições.

Existe “uma disfunção crónica da rede urgência, da qual temos vindo a dar conta há já bastante tempo, a que se sobre impõe um pico de procura de doentes com queixas respiratórias e com Covid”, afirma.

“Toda esta mudança de estratégia que começou com o fim do uso de máscara, que obrigatoriamente se seguiria um aumento da incidência não está, do nosso ponto de vista, a ser acompanhado”, sublinha Nelson Pereira.

Do total de 1.022 admissões registadas na segunda-feira nas urgências, 137 foram relativas a situações não urgentes.

Diz Nelson Pereira que neste momento a linha SNS 24 está a enviar doentes para os hospitais em contínuo “por falta de opções de realização de testes, numa altura em que ainda se exige de alguma maneira que as pessoas façam testes para poderem depois ficar em casa e não trabalhar e ter as suas questões burocráticas resolvidas”.

O hospital tem, por isso, tido muita dificuldade em dar resposta aos doentes.