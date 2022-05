Associação de Ucranianos fez primeiro alerta sobre elementos pró-Kremlin em 2011

A Associação dos Ucranianos em Portugal revela que fez uma denúncia às secretas portuguesas em relação a russos pró-Putin no acolhimento de refugiados após anos de alertas ao Alto Comissariado das Migrações.

"Percebemos que ia ser difícil dentro do Alto Comissariado alterar esta situação e fizemos então a denúncia aos serviços de informação da República Portuguesa", disse o presidente dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadoka, numa audição no parlamento a propósito do caso do acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia na Câmara de Setúbal, alegadamente, por apoiantes do regime russo.

Pavlo Sadoka reiterou que após o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, a associação a que preside começou a receber denúncias que "organizações que o Alto Comissariado reconhece como de ucranianos", mas que são de facto defensoras do regime do presidente russo, Vladimir Putin, estavam a receber refugiados, a quem pediam informações pessoais e relacionadas com familiares que ficaram na Ucrânia.

A Associação dos Ucranianos em Portugal pediu então uma reunião ao Alto Comissariado das Migrações para denunciar a situação, que ocorreu "no início de abril", segundo Pavlo Sadoka.