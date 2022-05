Três detidos por furtos em cemitério no concelho de Porto de Mós

A GNR deteve três pessoas em flagrante delito quando furtavam metais não preciosos no cemitério do Juncal, no concelho de Porto de Mós (Leiria).

Os suspeitos, dois homens, de 46 e 52 anos, e uma mulher, de 41, foram detidos no sábado e, após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, foi determinado que aguardassem o desenrolar do inquérito sujeitos a termo de identidade e residência e a apresentação, duas vezes por semana, em posto policial da área de residência.

Na posse dos arguidos, a GNR encontrou vários objetos resultantes de furtos em diversas campas.

"A GNR tem registo de furtos em vários cemitérios de Alcobaça, Batalha, Porto de Mós e Leiria", referiu este responsável, pedindo a eventuais lesados neste tipo de crime que contactem as autoridades.

Segundo os militares, "desde março há registo de mais de 20 furtos".

Entretanto a GNR anunciou, em comunicado, que os arguidos são também suspeitos do crime de posse de arma proibida.