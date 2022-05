Serviço militar obrigatório? “Não tem sentido”, diz ministra da Defesa

O Governo não quer o regresso do serviço militar obrigatório. Reconhecendo a necessidade de captar e manter militares qualificados nos vários ramos das Forças Armadas, a ministra da Defesa considera que o modelo a seguir tem de ser diferente do adotado no passado.

“Considero – consideramos no Governo – que não é oportuno, não tem sentido reinstituir um serviço militar obrigatório, sobretudo nos termos em que ele existia e que esta própria expressão refere por questões muito evidentes: esse tipo de sistema de serviço militar não responde às necessidades estratégicas”, afirmou no Parlamento.

Helena Carreiras considera que o país precisa “de militares qualificados, militares que possam contribuir para a natureza das missões reais das Forças Armadas, que exigem esse tipo de tecnicidade”.

Segundo a governante, isto não quer dizer que não se possa discutir modalidades de envolvimento dos jovens com os sistemas da defesa.

“Podemos e devemos [discutir essas modalidades]. Isso faz-se por muitos outros meios. Tenho muitas ideias - temos muitas ideias - sobre como fazer essa crescente articulação com a sociedade, designadamente através da escola, do referencial de educação para a segurança, Defesa e paz, e através de outro tipo de projetos que expandem o alcance do próprio dia da Defesa Nacional, que tem contribuído também para essa relação”, disse.



A ministra da Defesa responde nesta segunda-feira a questões sobre o orçamento para o setor. Sobre a revisão das tabelas salariais, disse aos deputados que é uma prioridade, mas que não pode ser repentino, sendo necessário um trabalho articulado com os suplementos de condição e outros.