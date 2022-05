​Nove distritos em alerta amarelo devido a subida do risco de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa que o risco de incêndio vai aumentar nos próximos dias devido ao tempo quente e seco e temperaturas máximas acima do normal para a época do ano.



A ANEPC adianta, em comunicado, que “determinou a passagem ao Estado de Alerta Especial (EAE), nível amarelo, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), entre as 00h00 horas do dia 10 e as 23h59 do dia 14 de maio, nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu”.

As temperaturas máximas vão variar entre os 25º e os 35º graus, pontualmente mais elevadas a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ANEPC define "índices de risco de incêndio elevados a muito elevados, em especial no interior Norte, Centro e na região Sul (Baixo Alentejo e Algarve), a agravar progressivamente nos próximos dias".