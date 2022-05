Governo autoriza ativação de reforço de 100 equipas entre terça-feira e sábado

O Governo autorizou a ativação de um reforço máximo de 100 equipas de combate a incêndios entre a meia-noite de terça-feira e as 23h59 de sábado, face ao agravamento do risco de fogos florestais.

A decisão, anunciada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) numa nota à imprensa esta segunda-feira, resultou de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, "que elevou o estado de alerta especial do dispositivo para o nível amarelo, na sequência de previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera" que apontam para temperaturas elevadas.

Segundo a nota, estarão em alerta especial amarelo, o segundo menos grave numa escala de quatro, os meios colocados nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu.

O MAI aconselha "a todos os cidadãos a adequação dos comportamentos face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução".