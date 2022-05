Marcha em Lisboa. "Infelizmente, não acabámos com o fascismo russo"

Cerca de 300 pessoas marcharam neste domingo em Lisboa numa manifestação de apoio à Ucrânia e contra o que consideram ser o regime fascista na Rússia, tendo entoado palavras contra o Presidente russo, Vladimir Putin, junto à embaixada de Moscovo.

Além de "Putin terrorista" e "Putin assassino", as centenas de pessoas gritavam e cantavam pela Ucrânia na iniciativa "Diga Não ao Fascismo", organizada pela Associação de Ucranianos em Portugal.

"Hoje, nós estamos aqui com as bandeiras e com os terrores que os fascistas russos já fizeram na Ucrânia. E com este evento queremos hoje dizer que nós, ucranianos, em conjunto com outros povos livres em 1945, acabámos com o fascismo alemão, mas, infelizmente, não acabámos com o fascismo que passou para o império russo", disse o presidente da associação, Pavlo Sadokha, à Lusa.