A Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa e Almada, está cortada nesta manhã de domingo, devido à Meia Maratona de Lisboa, que conta com 28 mil participantes.

O evento impõe ainda outras restrições ao trânsito. Em Lisboa, não se circula no Cais do Sodré e na Praça do Império, em Belém.

Além disso, a Marginal está fechada entre Algés e o Alto da Boa Viagem até às 14h30.

Em Almada, estão fechados o viaduto do Pragal e a Rotunda do Hospital.