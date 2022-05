Hepatite Aguda Infantil. Portugal tem mais três casos suspeitos

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) reportou à Direção-Geral de Saúde três casos suspeitos de hepatite aguda em três crianças com menos de um ano de idade. Segundo avança, este domingo, a RTP, os casos suspeitos terão sido detetados em abril (dois casos) e maio (o terceiro caso).

Uma das crianças, de dois meses, tinha uma forma agressiva de vírus herpes. Outra, de quatro meses, acusou covid-19. A terceira, igualmente com menos de um ano de idade, teria uma forma fulminante de inflamação do fígado ainda sem agente suspeito detetado, reporta aquele canal de televisão. Esta última já se encontra a recuperar e a ser acompanhada em consulta. As restantes inspiram mais cuidados, diz a RTP. Todos os casos foram reportados à DGS pois não há conclusões definitivas das causas.

Desta forma, sobe para nove o número de casos suspeitos em Portugal. No mundo já foram reportados 300 casos. Há cinco mortes associadas e 15 transplantes de fígado já realizados nos EUA.