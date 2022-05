FC Porto. Identificados suspeitos de agressão fatal durante festejos

A PSP do Porto identificou os suspeitos das agressões que provocaram, na madrugada deste domingo, a morte de um homem, esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto, junto ao estádio do Dragão.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto avança que os polícias que integravam o dispositivo de policiamento que se encontravam junto ao Estádio do Dragão foram informados que tinha ocorrido uma desordem na Alameda das Antas, pelas 2h40, pelo que imediatamente se deslocaram para a zona.

"Chegados ao local, os polícias encontraram um cidadão e uma cidadã, ambos deitados no chão e ensanguentados, a quem foram prestados os primeiros socorros, tendo sido acionados os competentes serviços de socorro médico, integrados no policiamento", refere a nota.

Os polícias executaram, então, os "protocolos táticos de preservação do local do crime" e procederam à identificação de diversas testemunhas que presenciaram as agressões, feitas com arma branca.