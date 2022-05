Esforço dos profissionais de saúde em risco de deixar de ser prioridade política

Marcelo Rebelo de Sousa alertou, este sábado, para o risco de o esforço dos profissionais de saúde deixar de ser prioridade política.

"A guerra meteu-se pelo meio. Deixou de se falar tanto da pandemia. Fala-se de saúde, mas fala-se menos do que se fala da guerra ou dos efeitos económicos e sociais da guerra, ou dos efeitos financeiros na vida das pessoas", começa por dizer o Presidente da República, numa mensagem de vídeo no encerramento do VI Congresso dos Enfermeiros, que decorreu em Braga.

"Há aqui um risco - e queria alertar-vos para esse risco - que é o do vosso esforço continuado, todos os dias, sozinhos, mas sobretudo, cada vez mais em equipa, com crescente dedicação, com muita dificuldade, com problemas a toda a ordem... e a gratidão dos cidadãos está lá, existe, mas a prioridade política já não". remata.