Embaixadora ucraniana preocupada com acolhimento feito por russos, mas confiante

A embaixadora da Ucrânia em Lisboa admite estar preocupada com a situação de acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos em Portugal, ocorrida em Setúbal. Inna Ohnivets manifesta-se, no entanto, “confiante” na atuação do Governo português.



"Estamos a monitorizar a situação e estamos à espera dos resultados da investigação", disse a representante diplomática, em declarações aos jornalistas, neste sábado, na RTP, onde terminaram as gravações do #EstudoEmCasa com a Ucrânia.

Perante a insistência dos repórteres, Inna Ohnivets admitiu "preocupação sobre esta situação”, mas disse ainda estar “convencida de que o Governo português resolva".

Inna Ohnivets fez esta visita às instalações da RTP acompanhada pelo ministro da Educação, João Costa. Ambos assistiram aos minutos finais do último de 14 programas de Português como língua não materna, especialmente produzidos para a comunidade ucraniana.

Nestes 14 programas, duas professoras – uma de língua ucraniana e outra de português – interagem de forma a ensinar vocabulário básico de Português, bem como alguns aspetos da cultura portuguesa em articulação com a ucraniana.

Segundo o ministro da Educação, há cerca de 4.100 alunos ucranianos integrados nas escolas portuguesas, “muito concentrados do pré-escolar e primeiro ciclo” e mais concentrados “nalguns concelhos onde já existiam comunidades ucranianas”.

Os programas do #EstudoEmCasa com a Ucrânia vão ficar disponíveis na plataforma RTP Ensina.