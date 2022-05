Meia Maratona de Lisboa corta ponte e condiciona trânsito

A PSP anunciou esta sexta-feira o encerramento temporário ao trânsito, no fim de semana, de várias artérias de Algés, Oeiras, Lisboa e na Ponte 25 de Abril devido à realização da 31.ª EDP Maratona Internacional de Lisboa.

No sábado, o trânsito irá estar cortado entre as 09h00 e as 12h00 na Avenida Marginal e entre a Avenida da Índia e a Praça do Império, em Lisboa, para a passagem da “Corrida Luso 7 KM Jamor – Lisboa”, com partida do Estádio Nacional.

Entre as 11h00 e as 12h15 o corte à circulação rodoviária decorrerá na Avenida Brasília, na zona do Museu da Eletricidade, desde as Docas até à Vela Latina para realização do “Passeio da Família”.

O parque junto à estação Fluvial de Belém estará encerrado entre as 14h45 e as 16h00 de sábado, porque está prevista a realização da “EDP Corrida mini campeões”, com início e fim no Jardim do Terreiro das Missas e com percurso pela Avenida Brasília.

Pelas 23h00 de sábado e até às 17h00 de domingo fechará ao trânsito a Avenida da Índia entre o Viaduto de Pedrouços e o Viaduto Metálico de Alcântara.

No domingo, dia da maratona propriamente dita, estará interdito o trânsito na Avenida Marginal, entre a Cruz Quebrada e Algés, a partir das 07h00, o acesso da CRIL à Marginal a partir da 08h00 e a Ponte 25 de Abril nos dois sentidos a partir das 09:05.

A realização das provas também irá encerrar no domingo a circulação rodoviária entre a Avenida de Ceuta e a Rua Oliveira Miguens a partir das 08h15, na Praça do Império (incluindo transportes públicos) a partir das 08h00, os acessos à Avenida 24 de Julho e no Cais do Sodré e estação Sul e Sueste a partir das 09h15, e na Avenida Marginal, em Algés, desde o Alto da Boa Viagem das 07h00 às 16h00.

A partir das 09h00 de domingo também estarão interditos os acessos à Ponte 25 de Abril a partir da autoestrada de Cascais, da Avenida de Ceuta, do Viaduto Duarte Pacheco e do Eixo Norte Sul, no sentido poente, onde o corte ao trânsito será feito na última saída para Monsanto.

No domingo, a Elite feminina irá partir de Algés às 10h05 e a Elite masculina às 10h20, com a meta nos Jerónimos.

Na Ponte 25 de Abril, a Meia Maratona parte no domingo às 10h20 da Praça da Portagem em direção a Alcântara, Avenida da Índia, zona do Viaduto Metálico de Alcântara (em sentido contrário ao trânsito), Cais do Sodré, Avenida 24 de Julho em direção a Alcântara, Avenida da Índia, Mosteiro dos Jerónimos em direção a Algés, Avenida Marginal, Rua dos Bombeiros Voluntários do Dafundo e regresso até aos Jerónimos pelas mesmas artérias (em sentido contrário ao trânsito) até à meta.

A “Corrida 10 KM” parte às 10h55 da Ponte 25 de Abril (a cerca de 200 metros já no tabuleiro), estando a meta colocada no arruamento do Centro Cultural de Belém.