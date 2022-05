Governo garante não existir tráfico de crianças refugiadas ucranianas

O Governo garante que não há qualquer caso de tráfico de seres humanos envolvendo refugiados menores ucranianos que já tenham chegado a Portugal.

Durante a audição da apresentação do Orçamento de Estado para 2022, o ministro da Administração Interna apresentou os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sobre as crianças ucranianas acolhidas pelo país, atualizados na manhã desta segunda-feira.

“Temos cerca de 12.500 crianças e jovens que vieram para o nosso país. Desses, temos identificados 500 não acompanhados”, afirmou José Luís Carneiro, indicando que o Ministério Público está a acompanhar estes casos e a validar as tutelas.

O responsável do MAI deu ainda conta de 15 menores que chegaram a Portugal sem o acompanhamento de qualquer familiar, estando a ser especialmente acompanhados por vários organismos da área da Justiça, e também pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os últimos dados deste serviço dão conta que o SEF atribuiu proteção temporária a 34.562 cidadãos ucranianos.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.