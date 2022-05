Fim de semana com temperaturas acima dos 30 graus

As temperaturas máximas vão ultrapassar os 30 graus em muitas regiões de Portugal continental durante o fim de semana, prevendo-se um aumento do risco de incêndio.

"Hoje e amanhã [sábado] vamos ter uma subida gradual das temperaturas máximas. Teremos máximas em Portugal continental entre os 25 e os 33 graus, podendo até pontualmente ser superiores em algumas regiões do interior do Alentejo", disse o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Bruno Café, as temperaturas deverão permanecer elevadas na próxima semana, acima do normal para esta época do ano.

"Temos um anticiclone perto do Golfo de Biscaia que traz uma corrente de leste provocando este tempo mais quente e seco. Devido a esta situação e também pela ausência de precipitação, o risco de incêndio vai aumentar nos próximos dias", explicou.

De acordo com Bruno Café, Lisboa deverá chegar no fim de semana aos 32 graus Celsius, Leiria 31, Braga 30 a 33 no Vale do Tejo e interior do Alentejo.

As temperaturas mínimas vão subir ligeiramente hoje e sábado, prevendo-se que rondem os 10 a 15 graus.