Xenofobia e racismo? Diretor da PSP não vai apresentar queixa contra sindicalista do SEF

O diretor nacional da PSP considera que podem "integrar ilícitos criminais" as afirmações de um dirigente sindical do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) sobre alegados problemas de xenofobia e racismo na Polícia e GNR, mas avançou que não vai apresentar queixa.

"Eventualmente podemos achar que essas declarações podem integrar ilícitos criminais. No entanto, atendendo à sensibilidade do processo em curso e legítima ansiedade por parte dos funcionários da carreira de investigação e fiscalização do SEF, que naturalmente também atingirão o presidente desse sindicato, temos de relativizar e esperar que essas declarações, sem fundamento nenhum, acabem por aqui", disse aos jornalistas Magina da Silva, no final da cerimónia que assinalou os 14 anos da Unidade Especial de Polícia.

Em causa estão as declarações do presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), Acácio Pereira, numa carta aberta divulgada na terça-feira no Diário de Notícias para pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que evite a extinção do SEF e em que criticou a transferência das competências policiais para a PSP e a GNR, ao afirmar que estas forças "têm problemas estruturais de xenofobia e de racismo".