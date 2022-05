Violência obstétrica. Caso da Cova da Beira "será um dos muitos registados em vários hospitais"

Também a médica Sofia Cunha diz haver muitos casos de violência obstétrica e lamenta o silêncio da Ordem dos Médicos.

"Já enviei vários pedidos e questionei a falta de resposta", diz.

Sofia Cunha lamenta a falta de abertura para ouvir as mulheres e para ouvir as entidades que trabalham com esses casos e acrescenta que é preciso questionar a Ordem sobre a falta de estatísticas, sobre as melhorias planeadas para dar resposta às grávidas e que pressão está a Ordem a fazer junto do Ministério da Saúde.

Sofia Cunha garante que vão continuar a insistir para que a Ordem dos Médicos reconheça o a prática de violência obstétrica em Portugal.