Filas para a Queima das Fitas do Porto. "Achei que ia colapsar, a ser esmagada e quase a sufocar"

A Queima das Fitas no Porto está a ser criticada nas redes sociais devido às filas para entrar no Queimódromo, mas a organização diz que está a resolver o problema com as autoridades e pede aos estudantes para chegarem cedo.

“Completamente absurda a organização da Queima das Fitas do Porto. As filas para entrar foram ridículas, empurrões atrás de empurrões, pessoas a parecer sardinhas, a sentir-se mal. Faltou pouco para a tragédia”, lê-se num tweet publicado no dia 1 de maio por João Marinho.

“Vi uma miúda que foi à Queima ontem [dia 4 de maio] e estava tanta, mas tanta gente que esteve três horas na fila e acabou por desistir. Piada, apostar que metade na sexta-feira não entra visto que só se pode entrar até às 04h00. Mais vale ir às 13h00 para a fila”, lê-se no Twitter da Patcorreia6.

“Que filme de terror foi isso, cuidado com a fila da Queima [do Porto]”, alertou Bibi esta madrugada, às 00h24, no mural do Twitter.

“Eu hoje achei mesmo que ia colapsar na fila para a Queima [das Fitas do Porto], a ser esmagada e quase a sufocar. (…), Credo”, conta a Sandygoncal 17 numa publicação no Twitter hoje às 06h47.

“Props (cumprimentos] à FAP [Federação Académica do Porto] e respetiva organização da Queima por ter ficado quatro horas na fila e não ter visto nenhum dos concertos”, publicou hoje às 09h21 Sandra dsf17.

“A Queima do Porto está top para quem curte esperar duas horas na fila”, ironiza Catarina, numa publicação que fez hoje no Twiter às 15h50.

“Queima das fitas do Porto grande m****. Uma pessoa chega com uma hora de antecedência para ver o @dillazmc e ele já começou a atuar e nem no recinto entrei! Ridículo! Dinheiro deitado fora”, lê-se no Twiter de Sofia Moreira.

A estudante do ensino Secundário Mariana Almeida conta à Lusa, por seu turno, que na quarta-feira foi às 22h30 para o Queimódromo do Porto e só conseguiu entrar às 02h00 da manhã.

"Chegou a um ponto que estava toda a gente esmagada na rua e ninguém se conseguia mexer com a pressão de cerca de um quilómetro de fila”, recordou Mariana.

Em declarações à Lusa, a organização da Queima das Fitas do Porto admite que está a ser estudada a "disponibilidade de recursos para os triplicar", com as forças de segurança da Queima das Fitas - polícia e segurança privada.

A FAP admite que desde a "primeira noite" que identificou a "necessidade de reforço do número de corredores de acesso na entrada do Queimódromo".

"Esta é a solução para gerir a chegada concentrada de quatro quintos (4/5) do público a partir das 22h00. Desde o início que a Queima vem solicitando ao público que chegue o mais cedo possível. Este ano as portas estão a abrir às 20h00", disse.