Quase um quarto da população de Bragança está sem médico de família

A autarquia de Bragança está preocupada com a falta de médicos de família naquele distrito transmontano.

Em comunicado, dá conta que “6. 800 pessoas do distrito de Bragança encontram-se, atualmente, sem médico de família, o que representa 20% da população”.

Um problema, que no entender do executivo municipal, poderia ser colmatado com a “contratação de, pelo menos, quatro novos médicos”.

A autarquia teme que o problema venha a agudizar-se na medida em que, este ano, “22 especialistas em Medicina Geral e Familiar da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) atingem a idade de reforma e, em 2023, mais oito médicos”.

“Trata-se, claramente e na perspetiva do Município de Bragança, de um desinvestimento na área da saúde por parte do Governo, contrariando as promessas feitas, em 2016, pelo primeiro-ministro, António Costa, que garantiu que todos os portugueses teriam, em 2017, médico de família. Ainda no início deste ano, falou que a solução passaria pela criação de incentivos para a localização de especialistas em Medicina Geral e Familiar nas zonas mais carenciadas do País”, lembra o município.