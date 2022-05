Portugal tem 32 refugiados ucranianos no Ensino Superior

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Pedro Teixeira, avançou que são 32 os estudantes ucranianos com estatuto de refugiado em Portugal.

Pedro Teixeira disse, no Parlamento, que o número só não é superior porque muitos ainda têm a expectativa de regressar em breve à Ucrânia.

“A informação que temos até ontem é que tínhamos 32 estudantes que já estão inscritos e a frequentar instituições de Ensino Superior e sete com estatuto de refugiado”, afirmou, referindo que em alguns é necessário completar a formação pois a mesmo grau na Ucrânia corresponde a uma “formação mais reduzida do que o que é exigido para o exercício da prática profissional em Portugal”.

Pedro Teixeira refere ainda que existem “mais manifestações e pedidos de informação do que concretizações”: “A perceção que nós temos é que muitos destes cidadãos estão ainda numa expetativa que nós partilhamos que a situação seja temporária.”

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior falava na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022.