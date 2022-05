Petróleo russo? "Não há nenhuma preocupação", garante o Ministro do Ambiente

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, disse esta quarta-feira em Soure que “não existem razões” de preocupação quanto à exposição de Portugal relativamente ao petróleo da Rússia.

“Os portugueses ficam já a saber que não há razão de nenhuma preocupação relativamente à exposição do nosso país ao petróleo russo”, disse Duarte Cordeiro, frisando que “não é significativo” o nível de exposição “mesmo em relação ao gás” com origem na Federação Russa.

Questionado em Vila Nova de Anços, concelho de Soure, distrito de Coimbra, o ministro do Ambiente reagia a uma eventual proibição das importações europeias de petróleo à Rússia, a concretizar gradualmente até final do ano devido à dependência de alguns países, na sequência da guerra na Ucrânia.

Esta proposta foi avançada esta quarta-feira em Estrasburgo, França, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“No último pacote de sanções, começámos com o carvão, agora estamos a abordar a nossa dependência do petróleo russo. Sejamos claros, não vai ser fácil [pois] alguns estados-membros são fortemente dependentes do petróleo russo, mas temos simplesmente de trabalhar nesse sentido e propomos agora uma proibição do petróleo russo”, afirmou Ursula von der Leyen, ao intervir na sessão plenária do Parlamento Europeu.