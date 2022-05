Paulo Otero. Nova proposta do PS não resolve os problemas. "A eutanásia é, em si, inconstitucional”

O professor de direito constitucional Paulo Otero considera que a nova proposta do PS sobre a eutanásia não dissipa as dúvidas constitucionais, porque a morte medicamente assistida "é, em si, inconstitucional".

Em entrevista à Renascença, Paulo Otero explica as duas "óbvias razões" por que a nova proposta para a eutanásia não dissipa dúvidas.

"Em primeiro lugar, a questão de fundo: a eutanásia é um atentado à inviolabilidade da vida humana, porque permite que um terceiro possa pôr termo a uma vida de uma pessoa. Em segundo lugar, os conceitos continuam a não ser conceitos perfeitos, porque dão mais do que aquilo que deveriam dar e, nesse sentido, continua a verificar-se uma invalidade na nova versão da lei. A nova versão, se vier a ser aprovada nos termos em que está atualmente, não resolve o problema: porque a eutanásia é, em si, inconstitucional e porque os termos em que é admitida também não são constitucionalmente admissíveis.

É bom ter presente o seguinte: nós não estamos perante um superar do veto do PR. Estamos perante um novo processo legislativo decorrente da dissolução do Parlamento, o que significa que as audições têm de ser repetidas. Não vale a pena aproveitar audições anteriores.

É um detalhe. É um detalhe que significa que o âmbito desta lei é mais restrito que a versão proveniente da anterior legislatura. Mas, em ambos os casos, é inconstitucional.