Ministério do Ensino Superior não recebeu queixas de assédio

Apesar das denúncias de assédio sexual na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a ministra da Ciência e Ensino Superior garante não ter recebido formalmente nenhuma queixa.

A informação foi prestada por Elvira Fortunato, quando questionada durante a sua audição no Parlamento na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2022.

“As instituições de Ensino Superior têm autonomia disciplinar, pelo que são os respetivos dirigentes máximos que têm poder disciplinar sobre esta situação.De qualquer das maneiras, aquilo que eu gostaria de informar é que não foi recebida nenhum tipo de denúncia ou queixa no Ministério ou de qualquer entidade sob a nossa direção e, se forem recebidas, serão de imediato remetidas à Inspeção-Geral de Educação e Ciência para averiguações”, afirmou Elvira Fortunato.