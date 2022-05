Covid-19. Sem-abrigo com taxa de incidência inferior à da restante população

Enquanto a média nacional se encontra nos 18%, entre os sem-abrigo da capital a incidência de infeções pelo novo coronavírus é de 2%, conclui o estudo “Vulneráveis mais vulneráveis? Diagnóstico e prevenção do risco da Covid-19 e do estado inflamatório das pessoas sem-abrigo em Lisboa”.

De acordo com um comunicado enviado à Renascença, a preocupação inicial das entidades cooperantes era “diagnosticar a presença de SARS-CoV- 2 da pessoa em condição de sem-abrigo”, através de testes à saliva, e, também, acompanhar o encaminhamento clínico dos casos positivos detetados, garantindo a segurança e saúde básica dos mesmos.

Atualmente, e segundo Amélia Figueiredo, coordenadora da investigação, relacionar o diagnóstico com o estado inflamatório dos sem-abrigo que participam no estudo será o próximo passo desta investigação.

A próxima fase do estudo vai tentar responder a algumas questões: “será que os contextos onde as pessoas em condição de sem-abrigo pernoitam interferem no valor da taxa de incidência à Covid-19” e se “a medicação associada a comorbilidades dos sujeitos do estudo interfere na referida taxa”

O trabalho da UCP e do NPISA contribui para uma parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente o de terminar com a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos os cidadãos.

O estudo conta com o parecer da Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e também com o contributo de investigadores da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Medicina Dentária.