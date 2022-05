Caso dos refugiados ucranianos. Alertas feitos há um mês a "secreta" na dependência de Costa ficaram sem resposta

“Nós, antes de enviarmos esta carta ao Sistema de Informações da República Portuguesa, tivemos um encontro com a alta comissária para as Migrações onde, mais uma vez, alertámos para a situação de organizações ligadas à embaixada russa, à Agência Rossotrudnichestvo, à fundação Russki Mir, que estão muito bem identificadas como agências de propaganda do Estado russo, que eles não pode ser apresentados pelo Alto Comissariado como organizações ucranianas.”

O Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), organismo público na dependência direta do primeiro-ministro, foi informado do caso dos refugiados ucranianos, por carta, há um mês ( consulte o documento em PDF ).

Depois desta reunião com a alta comissária para as Migrações, Sónia Pereira, a Associação de Ucranianos em Portugal enviou um email à secretária-geral do SIRP a denunciar a situação. Até ao momento, não chegou qualquer resposta, garante Pavlo Sadokha.

“A nossa carta era a denunciar que existe este problema. Não tivemos nenhuma resposta nem nenhum contacto, nem do Alto Comissariado nem do SIRP. Infelizmente, não tivemos nenhuma reação do Governo, mas tivemos uma reação por parte dos jornalistas portugueses” que investigaram o caso, sublinha.

O email enviado pela Associação de Ucranianos ao Sistema de Informações da República, a 2 de abril, denunciava a atividade de propaganda e desinformação de diversas organizações russas - próximas do Kremlin - que, por via de algumas ONGs criadas em Portugal, estariam na altura a preparar-se para acolher refugiados ucranianos.

O email diz que essas organizações - incluindo a Fundação Russki Mir - criaram associações em Portugal, que apesar de se apresentarem como multiculturais, nos seus estatutos, estão na realidade ligados à embaixada da Federação Russa.