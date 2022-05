António Costa aceitou convite para visitar Kiev

O primeiro-ministro português, António Costa, aceitou o convite para visitar Kiev, feito pelo homólogo ucraniano, Denys Shmygal, após uma reunião de trabalho por videoconferência.

"O primeiro-ministro convidou-me a visitar a Ucrânia em data a acertar, convite que aceitei. Incluirá um encontro com o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky", disse Costa em declarações em São Bento após o encontro à distância. A data da visita será divulgada "em momento oportuno", mas o chefe de Governo português anunciou que será assinado um acordo de apoio financeiro de Portugal no âmbito do programa de apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) de apoio à Ucrânia, um "apoio substancial", segundo Costa.