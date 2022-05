"Nada disto faz sentido". Ana Sofia Carvalho arrasa nova versão de projeto do PS sobre eutanásia

"Nada disto faz sentido". É desta forma que Ana Sofia Carvalho comenta a retirada da palavra "fatal" da nova versão do projeto de despenalização da morte medicamente assitida, apresentada esta terça-feira no Parlamento.

O texto dos socialistas passa contar com as formulações "doença grave e incurável" e "doença que ameaça a vida, em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade" para validar a prática da eutanásia.

Em declarações à Renascença, a diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa considera que as alterações ao projeto socialista não respondem às preocupações expressas pelo Presidente da República, aquando do veto do diploma sobre a morte medicamente assistida.

"Nada disto faz sentido, é uma coisa muito estranha. E, depois, quando dizem que só doença grave, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade, isto aplica-se a todos os casos oncológicos", exemplifica.