Especialista alerta: “Prisioneiros da pandemia” devem levar rapidamente segundo reforço vacinal

Com o número de casos de Covid-19 a aumentar, os especialistas consideram importante que as pessoas mais vulneráveis, entre elas, os idosos, devem ser vacinadas, desde já, com o segundo reforço vacinal (booster), e não apenas no final do mês de agosto.

O número de casos disparou no mês de abril, com cerca de 265 mil casos registados, o que significa, 18 vezes mais do que no ano passado.

Também o número de mortes no mês passado subiu de 108, em 2021, para 589, por esta altura, o que dá uma média de quase 20 mortos por dia devido à Covid-19.

São números preocupantes que levam o pneumologista Filipe Froes a defender a necessidade de acelerar a administração da segunda dose de reforço da vacina, a começar pelos mais idosos e pessoas com fatores de risco.

“Para mim, faz sentido a administração do segundo ‘booster’ nesta fase, precisamente para contribuir para diminuir o impacto que estamos a verificar”, e assim, “proteger mais estas pessoas para os próximos meses e criar condições para que no final do ano houvesse mais facilidade para as mesmas”, defende o virologista, em declarações à Renascença.

Filipe Froes defende que as autoridades devem começar a organizar-se, desde já, para antecipar a época de outono-inverno e alerta para o facto da vacina em utilização está desatualizada, tendo em conta as novas variantes que foram surgindo.

“Não nos podemos esquecer que estamos a utilizar uma vacina que foi criada há dois anos para uma estirpe ancestral, entretanto substituída por cinco variantes”, recorda.

Apesar de ter sido “muito eficaz”, a vacina “cumpriu o seu percurso de vida útil” e será “substituída por uma nova”, ainda que, sublinha o especialista do Centro Hospitalar Lisboa Norte, se possa “beneficiar desta vacina, neste momento, para proteger as populações mais vulneráveis”.

Contudo, acrescenta, “devemos começar a preparar para uma eventual nova vacina, para administrar na próxima época outono/inverno, à semelhança do que acontece, por exemplo, com a gripe, com uma nova vacina todos os anos”.

O médico vai mais longe e sugere às autoridades de saúde que pensem em alternativas para proteger as pessoas, sobretudo aquelas que são incapazes de conseguir uma resposta imunológica com a vacina.

“Estamos a verificar mortalidade, sobretudo, em pessoas que tiveram dificuldade em montar uma resposta imunológica à vacina, o que nos deve obrigar a pensar em alternativas para estes doentes, vulgarmente denominados “prisioneiros da pandemia”, ou seja, aqueles para quem o estado imunitário não lhes permite dar uma resposta eficaz apesar de estarem vacinados”, por isso “têm que beneficiar de outras alternativas”, menciona.

O pneumologista exemplifica com o que já acontece noutros países, onde são administradas a essas pessoas, “profilaxia predisposição com anticorpos monoclonais”.

“São esses dados que nos podem ajudar a fundamentar uma decisão nesse sentido para Portugal”, conclui.