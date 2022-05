Detidas 21 pessoas em operação na Arruda dos Vinhos e em Sobral de Monte Agraço

A GNR deteve 21 pessoas nos concelhos de Arruda dos Vinhos e de Sobral de Monte Agraço, numa operação especial que resultou na apreensão de centenas de doses de diversos estupefacientes.

Em comunicado, a GNR diz que a operação especial de prevenção criminal decorreu no domingo, contou com a participação de 65 militares e foi organizada pelo Comando Territorial de Lisboa da GNR, através dos destacamentos territoriais de Vila Franca de Xira e de Torres Vedras.

Foram apreendidas 287 doses de haxixe, 249 doses de MDMA, 210 doses de ecstasy, 49 doses de cocaína e 26 selos de LSD.

No total, 17 pessoas foram detidas por tráfico de droga, três por condução sob o efeito do álcool e uma por falta de habilitação legal de condução.

Foram ainda elaborados 76 autos de contraordenação, 68 dos quais por consumo de estupefacientes.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Alenquer, do Destacamento de Trânsito do Carregado, do Destacamento de Intervenção de Lisboa, do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

Os detidos foram todos constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira e ao Tribunal Judicial de Torres Vedras.