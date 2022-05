OMS avalia Portugal. País é “exemplo” na luta contra a Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que a resposta portuguesa à pandemia é “um exemplo” que deve ser evidenciado. De acordo com Samira Asma, uma das diretoras da OMS que trabalha diretamente com a análise de dados, casos e os seus impactos, “Portugal lidou com a pandemia de Covid-19 como um exemplo”, realçando que a cobertura da taxa de vacinação “é praticamente de 100%, comparativamente com outros países”. A responsável integra uma equipa da OMS que está de visita a Portugal, a partir desta segunda-feira, no âmbito de um projeto piloto que pretende avaliar e reforçar a resposta a emergências de saúde pública. Com esta iniciativa é possível avaliar como correu a resposta do país à pandemia e os primeiros resultados desta visita vão ser apresentados num encontro agendado para a próxima sexta-feira, no auditório do Infarmed, em Lisboa. Para Samira Asma, todo o trabalho desenvolvido pelo nosso país está associado a “uma história de compromisso politico elevado e de confiança” estabelecido entre o Governo e os portugueses. “O Governo atuou em estreita colaboração com a ciência, fazendo uso de dados do sistema de saúde”, o que é “muito importante para percebermos estes casos e estas práticas” e, assim, “partilhá-las com o mundo”.

A visita desta equipa da OMS decorre no âmbito da Universal Health and Preparedness Review (UHPR), uma iniciativa que “pretende reforçar a partilha de recursos da saúde com parceiros das áreas do ambiente, saúde animal, defesa, administração interna, igualdade de género, entre outras, no âmbito da preparação e resposta a emergências de saúde pública”. “Acreditamos plenamente que o caminho passa por juntar os países, num ato de solidariedade e de cooperação, de partilha de experiências e as melhores práticas”, refere a responsável Para que tal aconteça, é necessário, acrescenta, “conseguir uma solução para um fundo”, para que os “países se mantenham preparados” para crises como esta. “Não podemos esperar que as crises batam primeiro à nossa porta”, por isso, há que “partilhar recursos e as melhores experiências”, defendeu, Samira Asma, esta manhã, em Lisboa, na sessão inaugural da visita que contou com a presença, entre outros, do diretor do programa das emergências da OMS Europa. Gerald Rockenschaub considerou que “Portugal tem feito um bom trabalho a nível nacional”, por isso, “é preciso dar a conhecer essa experiência”, para se poder anunciá-la ao mundo. “Portugal dispôs-se a fazer essa partilha, através de uma abordagem transparente, para que outros países possam aprender”, destacou.