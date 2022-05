"Comer saudável e barato". Estudantes lançam livro de receitas para tempos de crise

São alunos do 3.º ano do curso de Restauração e Catering do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e testaram as 60 receitas do livro que em sala de aula decidiram criar, com o apoio e incentivo do professor e chef Rui Cerveira, 43 anos, com mais de 20 anos de experiência.



“Leciono a unidade curricular de ‘Novos sistemas de restauração’ e achei que devia pôr os alunos a pensar sobre o que é o futuro da restauração, qual o momento atual e surgiu numa conversa de aula, reparámos que os alunos que chegam novos, não tinham qualquer noção de cozinha e com receitas esquisitas e pouco saudáveis”, admite.

Rui Cerveira adianta que o livro também procura agradar o palato dos mais jovens. “Não valia a pena ter um livro de receitas saudáveis e eles não as seguirem. Temos receitas festivas, que podem ir até 2 euros euros, mas a maioria é 1 euro, o preço. Começámos a reparar que os alunos não se estavam a alimentar bem, e em vez de estarmos na sala a dizer que comem mal, preparámos as receitas, testámos e o mote principal foi: comer saudável e barato. Um jantar pronto em 5 minutos”, salienta o docente/chef, que já está a preparar uma segunda edição do livro “com receitas um pouco mais complexas”.