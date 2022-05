Criança espanhola desaparecida no Rio Minho foi hoje encontrada morta

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Comando da Capitania do porto de Caminha, Pedro Santos Jorge, afirmou que o corpo do menino de 10 anos de idade foi encontrado esta tarde, cerca das 15:00, a "500 metros a jusante da Praia Fluvial de Arbo, do lado espanhol".



"[O corpo] estava na margem espanhola", acrescentou.

As buscas para encontrar a criança desaparecida no sábado no rio Minho, na zona de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, tinham sido retomadas hoje de manhã.

O alerta do desaparecimento por elementos de uma família espanhola na Praia fluvial de Arbo, do lado espanhol, foi dado no sábado e as buscas foram realizadas com a intervenção da Polícia Marítima de Caminha, bem como com o apoio de elementos dos Bombeiros de Melgaço e de vários meios espanhóis.