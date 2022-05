Agência Valor T já abriu portas a 280 deficientes no mercado de trabalho

Mais de 280 candidatos da Agência Valor T já chegaram à fase de seleção nas empresas. A Agência, criada há precisamente um ano, recebeu cerca de mil candidaturas de pessoas com deficiência que procuram emprego.

Vanda Nunes, diretora da Agência, explica que são candidatos prontos a ser contratados.

“Quando eu falo em quase 300 pessoas que nós já apresentámos a empresas, falo de pessoas que estão preparadas. Muito embora tenham uma deficiência que impõe acautelar, mas que são trabalhadores como qualquer outro trabalhador, com horário de trabalho”, disse.

A equipa da Agência, criada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, faz o acompanhamento em todas as fases, sublinha Vanda Nunes.

“O nosso acompanhamento faz-se, numa primeira fase, remotamente. Há pessoas que tem de ser presencialmente e também o fazemos. Numa segunda fase – a partir do momento em que há uma entrevista junto da entidade empregadora – acompanhamos todos os candidatos a estas entrevistas. Depois da seleção feita pela entidade empregadora, passamos a acompanhar o candidato e a empresa”, refere.

Verónica Filipasco concluiu o primeiro mês de trabalho numa consultora. Com mestrado em Recursos Humanos, natural da Moldávia, mas nacionalidade portuguesa, tem deficiência motora e está feliz com esta oportunidade.

“Representa uma grande conquista para mim. Queria muito começar a trabalhar e ganhar o meu primeiro salário em Portugal”, refere.

Do lado das empresas, a opinião é positiva. Madalena Fernandes, diretora de capital humano da COBA, uma consultora de engenharia, sublinha o trabalho de conciliar o candidato com as necessidades da empresa.

“Já temos uma pessoa inserida na equipa, que veio através da parceria com a Valor T. Eventualmente, se tivermos outra necessidade, recorreremos seguramente”, diz.

Já Catarina Fernandes, responsável pela área de formação, desenvolvimento e inclusão da SONAE MC, considera essencial a integração.

“O nosso principal objetivo é que fazemos uma integração que é para ficar. E que estamos com isso a contribuir para essa pessoa, que estamos a contribuir para as outras pessoas que já cá estão e que ganham em empatia, colaboração, espírito de equipa. No limite estamos a contribuir para a sociedade”, refere.