Covid-19. Testes gratuitos na Madeira apenas em caso de suspeita de infeção

Os testes de deteção da covid-19 na Madeira vão ser gratuitos apenas para quem tem suspeita de infeção, apresentando temperatura corporal igual ou superior a 38 graus, segundo informou o Governo Regional.

"A partir do dia 01 de maio de 2022, o protocolo mantém-se ativo apenas com os postos aderentes, associados da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) prestadores deste serviço, nas condições já conhecidas", lê-se na nota distribuída pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira.

O documento recorda que os testes para deteção do vírus que provoca a covid-19 "estão disponíveis, gratuitamente, aos utentes, residentes e visitantes quando se apresentem com temperatura corporal igual ou superior a 38 graus, independentemente do seu estado vacinal".

Também abrange as "crianças e jovens até aos l7 anos de idade, independentemente do seu esquema vacinal, ao quinto dia após contacto com um caso positivo, coabitante".

O governo madeirense destaca a colaboração da Associação Nacional de Farmácias e dos seus associados, em todo este processo de testagem massiva à população da Madeira e "enaltece a sua capacidade de proatividade e de celeridade na adesão à estratégia regional de combate à propagação da covid-19".

Também aponta que a ANF e os associados vão manter "toda a plataforma de comunicação dos resultados dos testes rápidos de antigénio à Autoridade Regional de Saúde".

No documento, o executivo insular realça que "desde 2021 até à data foram realizados mais de um milhão e 845 mil testes rápidos de antigénio, gratuitos para o utente, na Região Autónoma da Madeira".