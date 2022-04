Portugal com menos mortes e casos de Covid-19. Rt aumenta

Portugal registou menos casos e mortes por Covid-19 na semana entre 19 e 25 de abril, indica o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira.

Foram diagnosticados mais de 57 mil novos casos de Covid-19, menos 2.757 em comparação com a semana anterior.

Um total de 119 pessoas morreram com Covid-19, são menos 21 óbitos do que no período anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) aumentou ligeiramente de 1 para 1,02.



A taxa de incidência é agora de 556 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, uma descida de 5%.

Nos hospitais portugueses há 1.208 doentes internados com Covid-19, no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos.

Analisando apenas os cuidados intensivos, estas unidades têm 49 internados com o novo coronavírus, mais três do que na semana anterior, indica a DGS.