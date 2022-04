Polémica com refugiados em Setúbal. Comunidade Ucraniana diz que Alto Comissariado foi alertado há mais de um mês

Igor Khakhyn, o cidadão russo supostamente com ligações ao Kremlin, que recebeu cidadãos refugiados ucranianos em Setúbal, é o presidente de uma das associações pró-russas que, como avançou a Renascença a 24 de março, eram sugeridas na página oficial do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) para o acolhimento destas pessoas que fugiram da guerra no Leste da Europa.

A polémica foi relançada esta sexta-feira, mas o Alto Comissariado para as Migrações estava alertado há muito sobre esta denuncia, sublinha à Renascença Pavlo Sadokha. O presidente da Comunidade Ucraniana em Portugal diz que, além da Câmara de Setúbal, há relato de casos noutros locais, como Gondomar, Aveiro ou Albufeira.

“O Igor Khakhyn é presidente da Associação Edintsvo, que funciona em Setúbal e foi denunciada na altura na Rádio Renascença como uma das organizações recomendadas pelo Alto Comissariado das Migrações para receber refugiados ucranianos no site do Alto Comissariado das Migrações”, afirma Pavlo Sadokha.